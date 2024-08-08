РФ нарощує угруповання на Харківщині попри події в Курській області – ЗСУ

Події в Курській області не вплинули на кількісний склад ворога на Харківщині, який продовжує ротацію та нагромадження. Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу, він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні.

Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо" , - повідомив Саранцев.

Він також зазначив, що штурмова активність противника на Харківщині дещо знизилась, але спостерігається збільшення кількості обстрілів.

Крім того, Саранцев зауважив, що ціль ворога захопити Вовчанськ і просуватись далі не змінилась, наразі ворог намагається розширювати зону контролю в самому населеному пункті та просуватись по флангах. Водночас ворог почав менше застосовувати авіаційну компоненту і за минулу добу авіаударів не завдавав.