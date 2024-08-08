РФ наращивает группировку на Харьковщине, несмотря на события в Курской области – ВСУ

События в Курской области не повлияли на количественный состав врага в Харьковской области, который продолжает ротацию и накопление. Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На направлении населенного пункта Волчанск враг уже провел ротацию личного состава, он завел новое подразделение из Луганской области. Также проводит внутренние ротации, задействует личный состав, ранее находившийся на втором эшелоне.

Таким образом, несмотря на все происходящее, противник продолжает пытаться штурмовать наши позиции. Если говорить о каком-то уменьшении личного состава, то сейчас мы этого не отмечаем" , - сообщил Саранцев.

Он также отметил, что штурмовая активность противника в Харьковской области несколько снизилась, но наблюдается увеличение количества обстрелов.

Кроме того, Саранцев отметил, что цель врага захватить Волчанск и продвигаться дальше не изменилась, враг пытается расширять зону контроля в самом населенном пункте и продвигаться по флангам. В то же время враг начал меньше применять авиационную компоненту и за минувшие сутки авиаударов не наносил.