Кулеба обговорив з очільником МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо літаків F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде, під час якої, зокрема, йшлося про можливість розширення ініціативи щодо винищувачів F-16, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, український міністр подякував Норвегії за участь в коаліції щодо надання F-16 Україні.

"Ми обговорили розширення цієї ініціативи" , – додав він.

Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації Формули миру

Окремо Кулеба підкреслив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".

Винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.