Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по самолетам F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде, во время которого, в частности, речь шла о возможности расширения инициативы по истребителям F-16, сообщает Европейская правда.

В частности, украинский министр поблагодарил Норвегию за участие в коалиции по предоставлению F-16 Украине.

"Мы обсудили расширение этой инициативы" , – добавил он.

Стороны также согласовали следующие шаги по привлечению новых стран к процессу реализации "формулы мира".

Отдельно Кулеба подчеркнул, что ценит усилия Норвегии "по увеличению помощи Украине, а также ее решение сделать дополнительные шаги по укреплению нашей энергетической системы".

Истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.