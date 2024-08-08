Rheinmetall розраховує на великі замовлення від України у виробництві снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро. Про це йдеться у презентації Rheinmetal із підбиттям піврічних підсумків, повідомляє ЛігаБізнес.

24 липня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду України контракт на будівництво заводу боєприпасів.

Підприємство буде виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються.

Вартість будівництва підприємства Rheinmetall описує як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Крім того, у червні 2024 року "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перше спільне підприємство, яке займатиметься ремонтом і виробництвом бронетехніки. У презентації вказано, що воно до кінця року почне постачати перші БМП Lynx для України.

Нагадаємо, 12 лютого Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артилерійських снарядів. Коштуватиме таке підприємство 300 млн євро, тобто понад 12 млрд грн.