Rheinmetall рассчитывает на крупные заказы от Украины в производстве снарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG предполагает, что сумма потенциальных заказов для будущего завода боеприпасов в Украине превысит 2 млрд евро. Об этом говорится в презентации Rheinmetal с подведением полугодовых итогов, сообщает Лига.Бизнес.

24 июля Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Украины контракт на строительство завода боеприпасов.

Предприятие будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются.

Стоимость строительства предприятия Rheinmetall описывает как "low three-digit million euro" (то есть речь идет о более чем 100 млн евро).

Кроме того, в июне 2024 года "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первое совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством бронетехники. В презентации указано, что до конца года оно начнет поставлять первые БМП Lynx для Украины.

Напомним, 12 февраля Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он заработает уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артиллерийских снарядов. Стоить такое предприятие будет 300 млн евро, то есть более 12 млрд грн.