Детінізація алкогольної галузі збільшила сплату податків на 20% – Гетманцев

Заходи з детінізації алкогольних напоїв дають позитивний результат: сплата податків галузі за 7 місяців 2024 року зросла на 20%, або 1,1 мільярда гривень.﻿ Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"Попри шалений супротив "чорного ринку", заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема у вигляді надходжень до бюджету" , - заявив він.

Сплата платежів компаніями галузі до бюджету за 7 місяців 2024 року зросла майже на 20% відносно 7 місяців 2023 року(+1,1 млрд гривень).

Прослідковується і зростання податкової ефективності з ПДВ.

"З урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ, податкова ефективність по галузі у 2024 році становить 7,12%, що більше минулого року на 1,5 відсоткові пункти (5,62%)" , - продовжив Гетманцев.

Для порівняння, у 2021 році – податкова ефективність становила 5,16%.

Суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції: до бюджету надійшло на 500 мільйонів грн більше (+10,8%) від надходжень за аналогічний період минулого року.