Детінізація алкогольної галузі збільшила сплату податків на 20% – Гетманцев
Заходи з детінізації алкогольних напоїв дають позитивний результат: сплата податків галузі за 7 місяців 2024 року зросла на 20%, або 1,1 мільярда гривень. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.
"Попри шалений супротив "чорного ринку", заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема у вигляді надходжень до бюджету", - заявив він.
Сплата платежів компаніями галузі до бюджету за 7 місяців 2024 року зросла майже на 20% відносно 7 місяців 2023 року(+1,1 млрд гривень).
Прослідковується і зростання податкової ефективності з ПДВ.
"З урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ, податкова ефективність по галузі у 2024 році становить 7,12%, що більше минулого року на 1,5 відсоткові пункти (5,62%)", - продовжив Гетманцев.
Для порівняння, у 2021 році – податкова ефективність становила 5,16%.
Суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції: до бюджету надійшло на 500 мільйонів грн більше (+10,8%) від надходжень за аналогічний період минулого року.