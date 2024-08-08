Детенизация алкогольной отрасли увеличила уплату налогов на 20% – Гетманцев

Меры по детенизации алкогольных напитков дают положительный результат: уплата налогов отрасли за 7 месяцев 2024 года выросла на 20%, или 1,1 миллиарда гривен.﻿ Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

"Несмотря на яростное сопротивление "черного рынка", меры по детенизации рынка алкогольных напитков дают положительный результат, в частности в виде поступлений в бюджет" , - заявил он.

Уплата платежей компаниями отрасли в бюджет за 7 месяцев 2024 года выросла почти на 20% относительно 7 месяцев 2023 года (+1,1 млрд гривен).

Прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС.

"С учетом последних итогов декларирования НДС, налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет 7,12%, что больше прошлого года на 1,5 процентных пункта (5,62%)" , - продолжил Гетманцев.

Для сравнения, в 2021 году - налоговая эффективность составляла 5,16%.

Существенно выросли и поступления акцизного налога с произведенной в Украине ликеро-водочной продукции: в бюджет поступило на 500 миллионов грн больше (+10,8%) от поступлений за аналогичный период прошлого года.