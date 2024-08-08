Сина Байдена звинуватили в отриманні грошей від румунського олігарха для впливу

Прокурори у кримінальній справі проти Гантера Байдена звинуватили його в тому, що він приймав платежі від румунського бізнесмена, який намагався "вплинути на урядові установи США" щодо кримінальних розслідувань в Румунії, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до судової справи щодо сина президента США Джо Байдена про ухилення від сплати податків, обвинувачення представить докази того, що в 2015-2017 роках Гантер Байден і його ділові партнери отримали близько 3,1 мільйона доларів від румунського бізнесмена.

Американські медіа уточнюють, що цим бізнесменом виявився Габріель Поповічу, якого румунські слідчі звинуватили в корупції.

Прокурори стверджують, що Хантер Байден домовився зі своїм діловим партнером допомогти бізнесмену боротися з кримінальними звинуваченнями проти нього. Але прокурори стверджують, що через стурбованість тим, що "лобістська робота може мати політичні наслідки" для Джо Байдена, угода була структурована таким чином, щоб "приховати справжній характер роботи".

У 2017 році Поповічу засудили до семи років вʼязниці.

Судовий процес над Гантером Байденом, який має розпочатися наступного місяця в Лос-Анджелесі, базується на звинуваченнях у тому, що він не сплатив щонайменше 1,4 мільйона доларів податків протягом чотирьох років у період, коли, за його словами, боровся з наркотичною залежністю. Байден молодший не визнає себе винним.

Податковий судовий процес розпочався через кілька місяців після того, як Гантер Байден був визнаний винним у трьох кримінальних злочинах, повʼязаних з купівлею зброї у 2018 році.

За вироком суду, йому може загрожувати до 25 років увʼязнення, але оскільки він порушив закон уперше, то, швидше за все, отримає набагато менший термін або взагалі уникне вʼязниці.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода