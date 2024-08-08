Сына Байдена обвинили в получении денег от румынского олигарха для влияния

Прокуроры по уголовному делу против Хантера Байдена обвинили его в том, что он принимал платежи от румынского бизнесмена, пытавшегося "повлиять на правительственные учреждения США" по уголовным расследованиям в Румынии, сообщает Радио Свобода.

Согласно судебному делу о сыне президента США Джо Байдене об уклонении от уплаты налогов, обвинение представит доказательства того, что в 2015-2017 годах Хантер Байден и его деловые партнеры получили около 3,1 миллиона долларов от румынского бизнесмена.

Американские медиа уточняют, что этим бизнесменом оказался Габриэль Поповичи, которого румынские следователи обвинили в коррупции.

Прокуроры утверждают, что Хантер Байден договорился со своим деловым партнером помочь бизнесмену бороться с уголовными обвинениями против него. Но прокуроры утверждают, что из-за озабоченности тем, что "лоббистская работа может иметь политические последствия" для Джо Байдена, соглашение было структурировано таким образом, чтобы "скрыть настоящий характер работы".

В 2017 году Попович был приговорен к семи годам тюрьмы.

Судебный процесс над Хантером Байденом, который должен начаться в следующем месяце в Лос-Анджелесе, основывается на обвинениях в том, что он не уплатил минимум 1,4 миллиона долларов налогов в течение четырех лет в период, когда, по его словам, боролся с наркотической зависимостью. Байден младший не признает себя виновным.

Налоговый судебный процесс начался через несколько месяцев после того, как Хантер Байден был признан виновным в трех уголовных преступлениях, связанных с покупкой оружия в 2018 году.

По приговору суда ему может грозить до 25 лет тюрьмы, но поскольку он нарушил закон впервые, то, скорее всего, получит гораздо меньший срок или вообще избежит тюрьмы.

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