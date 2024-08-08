В Україні офіційно запустили додаток для військовослужбовців Армія+

В Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців Армія+. Він включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг, повідомляє РБК-Україна.

Детальніше про запуск Армія+ та послуги додатка - в матеріалі нижче.

Презентація застосунку

Про офіційний запуск роботи застосунку сьогодні оголосив президент Володимир Зеленський.

"Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні", - заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.

"І це тільки перший реліз Армія+. Далі так само як ми наповнювали "Дію" новими функціями будемо наповнювати і Армія+. Мета застосунку - звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів", - акцентував президент.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка підкреслив, що цифровізація війська сьогодні це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони.

"Коротко про те, що вже маємо - 3,2 млн людей вже маємо в Резерв+, 55 тисяч працівників у єБронюванні, цифровізовано оборонні закупівлі наших агенцій. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових Армія+", - сказав Умєров.

Він наголосив, що мета Міноборони створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Міністр пообіцяв, що згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

"Армія+ це всі сервіси для військових в єдиній системі - банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв'язок", - додав Умєров.

Електронні рапорти

Як анонсувала раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, у додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів. Механізм полягає в тому, що військовий у два кліки може надіслати документ своєму командиру й отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні.

"Електронні рапорти - це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо", - зазначала Черногоренко.

Таким чином, в електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи - стройова частина його реєструватиме та надаватиме вхідний номер документа. Втім, у додатку можна буде побачити його один зі статусів: "на реєстрації", "на підписі", "погоджено", "відхилено" тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов’язкове поле з причиною відхилення і підписати електронним цифровим підписом.

Отримання статусу УБД онлайн

Новий застосунок для військових дозволить отримувати статус УБД тощо. Йдеться про подачу заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в Армія+.

"Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян", - акцентувала Черногоренко.

Замовлення боєприпасів та евакуація

Також в Україні працюють і над іншими опціями додатка. В Міноборони роздумують на над тим, як за допомогою Армія+ військовий, перебуваючи в окопі, міг би замовити собі боєприпаси.

Крім того, в Армія+ також хочуть додати опцію евакуюватися. Аби військовослужбовець міг дати сигнал і його відповідно б забирали на найближчий стабілізаційний пункт, де вже надавали б необхідну медичну допомогу.

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