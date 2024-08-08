В Украине официально запустили приложение для военнослужащих Армия+

В Украине официально запустили приложение для украинских военнослужащих Армия+. Оно включает в себя оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг, сообщает РБК-Украина.

Детальнее о запуске Армия+ и услугах приложения - в материале ниже.

Презентация приложения

Об официальном запуске работы приложения сегодня объявил президент Владимир Зеленский.

"С сегодняшнего дня будет работать приложение Армия+. Стартует оно с базовых функций и мы будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу электронные рапорты, когда за несколько кликов можно сделать то, что сейчас занимает часы и дни", - заявил глава государства.

По его словам, также будет армия ИТ и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением украинских подразделений.

"И это только первый релиз Армия+. Дальше так же как мы наполняли "Дію" новыми функциями будем наполнять и Армия+. Цель приложения - освободить армию от медленной бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг", - подчеркнул президент.

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров на презентации приложения подчеркнул, что цифровизация войск сегодня это необратимый процесс, от этого зависит эффективность за дееспособность Сил обороны.

"Кратко о том, что уже имеем - 3,2 млн человек уже имеем в Резерв+, 55 тысяч работников в е-Бронюванни, цифровизированы оборонные закупки наших агентств. Очень много подписанных контрактов на очень большое количество денег. Сегодня мы идем еще дальше и презентуем цифровую платформу для военных Армия+", - сказал Умеров.

Он подчеркнул, что цель Минобороны создать экосистему, которая делает жизнь военного простой и понятной. Министр пообещал, что впоследствии в Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.

"Армия+ это все сервисы для военных в единой системе - банки, обучение, цифровой документооборот, логистика, кадровые вопросы, обратная связь" , - добавил Умеров.

Электронные рапорты

Как анонсировала ранее заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, в приложении будут доступны одиннадцать видов рапортов. Механизм состоит в том, что военный в два клика может отправить документ своему командиру и получает ответную галочку: принял ли к обработке командир этот рапорт или нет.

"Электронные рапорты - это для нас очень-очень критично. Ведь большинство процессов в армии проходят через бумажные рапорты. И это абсолютно недружественная процедура: рапорт пишется от руки, ты не можешь отследить, когда его рассмотрят, когда подпишут и т.д.", - отмечала Черногоренко.

Таким образом, в электронном варианте рапорт будет проходить те же этапы - строевая часть его будет регистрировать и предоставлять входящий номер документа. Впрочем, в приложении можно будет увидеть его один из статусов: "на регистрации", "на подписи", "согласован", "отклонен" и т.д. При отклонении командир должен будет заполнить обязательное поле по причине отклонения и подписать электронной цифровой подписью.

Получение статуса УБД онлайн

Новое приложение для военных позволит получать статус УБД. Речь идет о подаче заявки в несколько кликов и получении электронного документа в Армия+.

"Теперь этот процесс не будет длиться месяцами, а до нескольких дней. Потому что это о достоинстве и это о том, что государство может производить человечные сервисы для своих граждан", - акцентировала Черногоренко.

Заказ боеприпасов

Также в Украине работают и над другими опциями приложения. В Минобороны размышляют над тем, как с помощью Армия+ военный, находясь в окопе, мог бы заказать себе боеприпасы.

Кроме того, в Армия+ также хотят добавить опцию эвакуироваться. Чтобы военнослужащий мог дать сигнал и его соответственно забирали бы на ближайший стабилизационный пункт, где уже оказывали необходимую медицинскую помощь.

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