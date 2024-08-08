Сирський обговорив потреби ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі потреби Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

"Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025. Ретельне планування за підтримки західних партнерів критично необхідне для знекровлення ворога" , - наголосив Сирський.

Він подякував Каволі за надану військову допомогу та озвучив основні потреби ЗСУ, зокрема щодо засобів дальнього ураження та боєприпасів до них.

За інформацією Сирського, окремо увагу співрозмовники приділили питанню посилення ППО України.