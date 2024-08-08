Сырский обсудил потребности ВСУ с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обсудил с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи потребности Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Тщательное планирование при поддержке западных партнеров критически необходимо для обескровливания врага" , - подчеркнул Сырский.

Он поблагодарил Каволи за оказанную военную помощь и озвучил основные потребности ВСУ, в частности, относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним.

По информации Сырского, особое внимание собеседники уделили вопросу усиления ПВО Украины.