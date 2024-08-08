Як військовим отримати пільги за кредитами

Зараз в Україні діють деякі спеціальні умови отримання кредитів для військових. Наприклад, це відсутність обовʼязкової сплати відсотків, штрафів чи пені за несвоєчасне внесення платежів тощо. Однак в залежності від кредитної організації інші умови можуть суттєво відрізнятися. Тому в пресслужбі Координаційного центру з надання правової допомоги нещодавно дали додаткові розʼяснення з приводу пільгового кредитування для військових. Давайте разом їх проаналізуємо.

За словами представників Координаційного центру, позики з пільговими умовами військовим за законом мають надавати банківські установи, кредитні спілки, ломбарди та інші відповідні юридичні особи. Наприклад, військовослужбовець може отримати на пільгових умовах мікрокредит в Mister Money до 7000 гривень. З іншого боку, фінансові організації залишають за собою право відмовити особі у видачі кредитних коштів, наприклад, через погану кредитну історію. Це не буде вважатися порушенням закону.

Важливе уточнення! Експерти звертають увагу, що пільги на кредитування не стосуються договорів на купівлю транспорту чи нерухомості. Зокрема на купівлю будинку, квартири, майбутнього обʼєкту нерухомості тощо.

Якщо військовий хоче отримати кредит на пільгових умовах, йому потрібно надати військовий квиток, інакше фінансова організація відмовить у пільговому кредитуванні. Для резервістів діють схожі умови, але їм у такому разі необхідно надати витяг з наказу або довідку про зарахування до списків військової частини. Також юристи зазначили, що військовий, який отримав судовий позов від фінансової установи, має право подати відзив на нього.

Якщо ж військовий отримав пільговий кредит, але його права за кредитними зобовʼязаннями були порушені, необхідно:

Звернутися до установи-кредитодавця з вимогою виконати звірку зобовʼязань. Отримати довідку, у якій буде вказана сума залишку заборгованості за кредитом, а також дані про комісії, штрафи тощо. Звернутися до установи-кредитодавця з заявою про звільнення від сплати відсотків, штрафів чи комісій.

Якщо установа не задовольняє вимоги згідно з заявою, необхідно звернутися з такою ж заявою до керівництва і додати відомості про попереднє листування з представниками установи. А якщо навіть після цього установа не задовольняє вимоги, можна звертатися до суду й подати відповідний позов. Разом з тим можна попросити суд тимчасово припинити нарахування платежів за умовами кредитного договору.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance