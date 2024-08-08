Как военным получить льготы по кредитам

Сейчас в Украине действуют некоторые специальные условия получения кредитов для военных. Например, это отсутствие обязательной уплаты процентов, штрафов или пени за несвоевременное внесение платежей и тому подобное. Однако в зависимости от кредитной организации другие условия могут существенно отличаться. Поэтому в пресс-службе Координационного центра по предоставлению правовой помощи недавно дали дополнительные разъяснения по поводу льготного кредитования для военных. Давайте вместе их проанализируем.

По словам представителей Координационного центра, ссуды со льготными условиями военным по закону должны предоставлять банковские учреждения, кредитные союзы, ломбарды и другие соответствующие юридические лица. Например, военнослужащий может получить на льготных условиях микрокредит в Mister Money до 7000 гривен. С другой стороны, финансовые организации оставляют за собой право отказать лицу в выдаче кредитных средств, например, из-за плохой кредитной истории. Это не будет считаться нарушением закона.

Важное уточнение! Эксперты обращают внимание, что льготы на кредитование не касаются договоров на покупку транспорта или недвижимости. В частности на покупку дома, квартиры, будущего объекта недвижимости и тому подобное.

Если военный хочет получить кредит на льготных условиях, ему нужно предоставить военный билет, иначе финансовая организация откажет в льготном кредитовании. Для резервистов действуют похожие условия, но им в таком случае необходимо предоставить выписку из приказа или справку о зачислении в списки воинской части. Также юристы отметили, что военный, который получил судебный иск от финансового учреждения, имеет право подать отзыв на него.

Если же военный получил льготный кредит, но его права по кредитным обязательствам были нарушены, необходимо:

Обратиться в учреждение-кредитодателя с требованием выполнить сверку обязательств. Получить справку, в которой будет указана сумма остатка задолженности по кредиту, а также данные о комиссиях, штрафах и т. д. Обратиться в учреждение-кредитодателя с заявлением об освобождении от уплаты процентов, штрафов или комиссий.

Если учреждение не удовлетворяет требования согласно заявлению, необходимо обратиться с таким же заявлением к руководству и добавить сведения о предварительной переписке с представителями учреждения. А если даже после этого учреждение не удовлетворяет требования, можно обращаться в суд и подать соответствующий иск. Вместе с тем можно попросить суд временно прекратить начисление платежей по условиям кредитного договора.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance