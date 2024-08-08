"Укренерго" ввечері застосує обмеження електрики для бізнесу

У четвер, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу будуть задіяні обмеження споживання електрики.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Як зазначили у компанії, буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Серед причин застосування обмежень – високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°С на півдні та сході країни, а також дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений російськими атаками.

Водночас споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.