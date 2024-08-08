"Укрэнерго" вечером применит ограничение электричества для бизнеса

В четверг, 8 августа, с 17.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса будут задействованы ограничения потребления электричества.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как отметили в компании, будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

Среди причин применения ограничений – высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30°С на юге и востоке страны, а также дефицит мощности в энергосистеме, вызванный российскими атаками.

В то же время, потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.