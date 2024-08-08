У Курській області закрили для пасажирів три залізничні вокзали

У Курській області тимчасово закрили для пасажирів залізничні станції Суджа, Псел і Коренево. З посиланням на заяву Московська залізниця, повідомляє Новое время.

У повідомленні залізниці йдеться, що пасажири можуть повернути квитки без додаткових зборів до та з станцій Курськ, Ришково, Курчатов, Льгов-Київський. Там також стверджують, що рух потягів на інших станціях «здійснюється у штатному режимі».

Як додають у Московській залізниці, вони проводять «додаткові огляди інфраструктури та інструктажі для персоналу».