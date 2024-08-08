В Курской области закрыли для пассажиров три железнодорожных вокзала

В российской Курской области временно закрыли для пассажиров железнодорожные станции Суджа, Псел и Коренево. Со ссылкой на заявление Московской железной дороги, сообщает Новое время.

В сообщении железной дороги говорится, что пассажиры могут вернуть билеты без дополнительных сборов до и со станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский. Там также утверждают, что движение поездов на других станциях «осуществляется в штатном режиме».

Как добавляют в Московской железной дороге, они проводят «дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала».