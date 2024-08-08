У комітеті Бундестагу заявили, що не проти використання танків Leopard у Курській області
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна використовує надану Німеччиною зброю для просування на території Курської області РФ. Він наголосив, що це стосується і бойових танків Leopard 2. З посиланням на waz.de, повідомляє Дзеркало тижня.
"З передачею Україні — це українська зброя", — заявив Фабер.
Він також підкреслив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, заявив Фабер.