У комітеті Бундестагу заявили, що не проти використання танків Leopard у Курській області

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна використовує надану Німеччиною зброю для просування на території Курської області РФ. Він наголосив, що це стосується і бойових танків Leopard 2. З посиланням на waz.de, повідомляє Дзеркало тижня.

"З передачею Україні — це українська зброя" , — заявив Фабер.

Він також підкреслив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, заявив Фабер.