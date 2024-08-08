В комитете Бундестага заявили, что не против использования танков Leopard в Курской области

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что не видит проблемы, если Украина использует предоставленное Германией оружие для продвижения на территории Курской области РФ. Он подчеркнул, что это касается и боевых танков Leopard 2. Со ссылкой на waz.de, сообщает Зеркало недели.

"С передачей Украине — это украинское оружие" , — заявил Фабер.

Он также подчеркнул, что после начала полномасштабного российского вторжения территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права, заявил Фабер.