У Києві до середини жовтня обмежать рух на Північному мості

У Києві із 9 серпня до 15 жовтня 2024 року на Північному мосту частково обмежать рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра. ﻿З посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор", повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, дорожники виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини мосту.

На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху.

Як наголошує "Київавтодор", за результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним.

Роботи проводить балансоутримувач споруди КП "Київавтошляхміст".

Наразі підприємство вже виконало ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро.