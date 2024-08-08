В Киеве до середины октября ограничат движение на Северном мосту
В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничат движение транспорта первой и второй полосами в направлении с правого на левый берег Днепра. Со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", сообщает Экономическая правда.
Согласно сообщению, дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части моста.
На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться третьей и четвертой полосами движения.
Как отмечает "Киевавтодор", по результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным.
Работы проводит балансодержатель сооружения КП "Киевавтодоргород".
Пока предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.
"Параллельно с этим разрабатывается проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста", - говорится в сообщении.