В Киеве до середины октября ограничат движение на Северном мосту

В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничат движение транспорта первой и второй полосами в направлении с правого на левый берег Днепра.﻿ Со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части моста.

На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться третьей и четвертой полосами движения.

Как отмечает "Киевавтодор", по результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным.

Работы проводит балансодержатель сооружения КП "Киевавтодоргород".

Пока предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.