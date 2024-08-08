РФ вже шість разів заявляла про "перемоги" на Курщині, проте бої точаться досі - росЗМІ

Російська влада з початку прориву в Курській області шість разів оголошувала про буцімто зупинення просування і навіть відступ українських військових﻿. Це проаналізувало російське видання "Агентство", повідомляє Ділова столиця.

Таку інформацію подавали виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов, Центр громадських зв'язків ФСБ, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов та пресслужба російського Міноборони.

Заяви про успіхи російських військ тричі лунали 6 серпня, двічі — напередодні та один раз сьогодні, 8 серпня.

"Однак за кожним таким повідомленням слідувала новина про погіршення обстановки на прикордонних територіях Курської області" , — помітили в "Агентстві".

Зокрема, після останнього такого оголошення від влади зона бойових дій розширилася до 430 км², а ЗСУ нібито взяли під майже повний контроль місто Суджа.

Нагадаємо, Аналітики з Інституту вивчення війни стверджують про просування українських сил углиб до 10 кілометрів у Курську область РФ. Так звані військкори з Росії повідомляють про бої в місті Суджа.