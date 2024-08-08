РФ уже шесть раз заявляла о "победах" на Курщине, однако бои идут до сих пор - росСМИ

Российские власти с начала прорыва в Курской области шесть раз объявляли о якобы остановке продвижения и даже отступлении украинских военных﻿. Это проанализировало российское издание "Агентство", сообщает Деловая столица.

Такую информацию подавали исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, Центр общественных связей ФСБ, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и пресс-служба российского Минобороны.

Заявления об успехах российских войск трижды звучали 6 августа, дважды — накануне и один раз сегодня, 8 августа.

"Однако за каждым таким сообщением следовала новость об ухудшении обстановки на приграничных территориях Курской области" , — отметили в "Агентстве".

В частности, после последнего такого объявления от власти зона боевых действий расширилась до 430 км², а ВСУ якобы взяли под почти полный контроль город Суджа.

Напомним, Аналитики из Института изучения войны утверждают о продвижении украинских сил вглубь до 10 километров в Курскую область РФ. Так называемые военкоры из России сообщают о боях в городе Суджа.