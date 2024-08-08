РФ уже шесть раз заявляла о "победах" на Курщине, однако бои идут до сих пор - росСМИ
Российские власти с начала прорыва в Курской области шесть раз объявляли о якобы остановке продвижения и даже отступлении украинских военных. Это проанализировало российское издание "Агентство", сообщает Деловая столица.
Такую информацию подавали исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, Центр общественных связей ФСБ, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и пресс-служба российского Минобороны.
Заявления об успехах российских войск трижды звучали 6 августа, дважды — накануне и один раз сегодня, 8 августа.
"Однако за каждым таким сообщением следовала новость об ухудшении обстановки на приграничных территориях Курской области", — отметили в "Агентстве".
В частности, после последнего такого объявления от власти зона боевых действий расширилась до 430 км², а ВСУ якобы взяли под почти полный контроль город Суджа.
Напомним, Аналитики из Института изучения войны утверждают о продвижении украинских сил вглубь до 10 километров в Курскую область РФ. Так называемые военкоры из России сообщают о боях в городе Суджа.