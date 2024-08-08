У міноборони РФ підтвердили загибель російських військових у Курській області

У міноборони країни-агресора РФ у четвер, 8 серпня, вперше підтвердили загибель російських військових у Курській області. З посиланням на "Агентство.Новости", повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ й командир загону кадировців Ахмат Апті Алаудінов.

«Жодного незворотного процесу немає, нічого надприродного не сталося… Так, хлопці загинули, є таке. Кілька населених пунктів [захоплено], противник туди зайшов» , — стверджує Алаудінов.

Він також заявив, що нібито українські військові зайшли у населені пункти тому, що в Росії «не було засобів та ресурсів».

7 серпня OSINT-аналітики показали фото, на якому, ймовірно, російських військових ведуть на територію України поблизу пункту пропуску Суджа у Курській області.

Український державний проєкт Хочу найти заявляв, що їм відомо про «дуже багато полонених військовослужбовців ЗС РФ» в Курській області.

8 серпня ISW показав детальну мапу рейду в Курську область і визначив його як наступальну операцію. Зокрема там заявили, що сили, які Інститут вивчення війни називає «українськими військами», досягли підтвердженого просування на глибину до 10 кілометрів та ведуть механізовані наступальні операції.



