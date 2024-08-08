Close button

У міноборони РФ підтвердили загибель російських військових у Курській області

У міноборони РФ підтвердили загибель російських військових у Курській області
Фото: Konstantin Morozov

У міноборони країни-агресора РФ у четвер, 8 серпня, вперше підтвердили загибель російських військових у Курській області. З посиланням на "Агентство.Новости", повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ й командир загону кадировців Ахмат Апті Алаудінов.

«Жодного незворотного процесу немає, нічого надприродного не сталося… Так, хлопці загинули, є таке. Кілька населених пунктів [захоплено], противник туди зайшов», — стверджує Алаудінов.

Він також заявив, що нібито українські військові зайшли у населені пункти тому, що в Росії «не було засобів та ресурсів».

7 серпня OSINT-аналітики показали фото, на якому, ймовірно, російських військових ведуть на територію України поблизу пункту пропуску Суджа у Курській області.

Український державний проєкт Хочу найти заявляв, що їм відомо про «дуже багато полонених військовослужбовців ЗС РФ» в Курській області.

8 серпня ISW показав детальну мапу рейду в Курську область і визначив його як наступальну операцію. Зокрема там заявили, що сили, які Інститут вивчення війни називає «українськими військами», досягли підтвердженого просування на глибину до 10 кілометрів та ведуть механізовані наступальні операції.


Новини

Популярні теми форуму

analytics