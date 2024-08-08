В минобороны РФ подтвердили гибель российских военных в Курской области

В минобороны страны-агрессора РФ в четверг, 8 августа, впервые подтвердили гибель российских военных в Курской области. Со ссылкой на "Агентство.Новости", сообщает Новое время.

Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир отряда кадыровцев Ахмат Апти Алаудинов.

«Никакого необратимого процесса нет, ничего сверхъестественного не произошло… Да, ребята погибли, есть такое дело. Несколько населенных пунктов [захвачено], противник туда зашел» , — утверждает Алаудинов.

Он также заявил, что якобы украинские военные зашли в населенные пункты потому, что у России «не было средств и ресурсов».

7 августа OSINT-аналитики показали фото, на котором, вероятно, российских военных ведут на территорию Украины вблизи пункта пропуска Суджа в Курской области.

Украинский государственный проект Хочу найти заявлял, что им известно об «очень много пленных военнослужащих ВС РФ» в Курской области.

8 августа ISW показал подробную карту рейда в Курскую область и определил его как наступательную операцию. В частности там заявили, что силы, которые Институт изучения войны называет «украинскими войсками», достигли подтвержденного продвижения на глубину до 10 километров и ведут механизированные наступательные операции.