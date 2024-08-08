Литва почала укріплювати кордон із Калінінградською областю РФ

Після оцінки ситуації Литва вирішила встановити постійні фортифікаційні споруди у двох місцях поблизу Калінінградської області. Транспортування перших протимобільних засобів на спеціально обладнані майданчики вже розпочалося.﻿ З посиланням на литовський мовник LRT, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса, вже почали транспортувати на спеціально обладнані майданчики, зокрема, протитанкові надовби або "зуби дракона", блокпости та протитанкові "їжаки".

Уточнюється, що Міністерство національної оборони Литви має офіційно представити громадськості рішення щодо постійного укріплення на кордоні з Калінінградською областю РФ 5 вересня.

Раніше у відомстві повідомляли, що на заходи з контрмобільності виділено понад 4 мільйони євро.