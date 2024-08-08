Литва начала укреплять границу с Калининградской областью РФ

После оценки ситуации Литва решила установить постоянные фортификационные постройки в двух местах вблизи Калининградской области. Транспортировка первых противомобильных средств на специально оборудованные площадки уже началась. Со ссылкой на литовский вещатель LRT, сообщает Укринформ.

По словам министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса, уже начали транспортировать на специально оборудованные площадки, в частности, противотанковые надолбы или "зубы дракона", блокпосты и противотанковые "ежи".

Уточняется, что Министерство национальной обороны Литвы должно официально представить общественности решение о постоянном укреплении на границе с Калининградской областью РФ 5 сентября.

Ранее в ведомстве сообщали, что на меры по контрмобильности выделено более 4 миллионов евро.