Генштаб: два напрямки - найгарячіші, ворог атакує прикордоння Сумщини з авіації

На фронті станом на 16:00 четверга, 8 серпня, відбулось 56 бойових зіткнень. Росіяни активно застосовують авіацію по прикордонних районах Сумської області.﻿ З посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямках. Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони" , - ідеться у повідомленні.

Сьогодні загарбники активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема під удари ворога потрапили райони населених пунктів таких як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.

Також агресор за допомогою артилерії здійснив обстріли населених пунктів Покровка, Хлібороб, Бачівськ, Юнаківка, Кружок, Бунякіне та Бруски.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

Ворог не полишає спроби прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки загарбники вісім разів намагались потіснити українські підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити українські підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки триває.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакував позиції українських військ. На даний час триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники один раз атакували українські підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії ворога в бік Водяного та Вугледару, триває ще один бій.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку загарбники один раз намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Гуляйполю.