Генштаб: два направления – самые горячие, враг атакует приграничье Сумщины авиацией

На фронте по состоянию на 16:00 четверга, 8 августа, произошло 56 боевых столкновений. Россияне активно применяют авиацию по приграничным районам Сумской области. Со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего сейчас на Лиманском и Покровском направлениях. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны" , - говорится в сообщении.

Сегодня захватчики активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Привилля, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.

Также агрессор с помощью артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Покровка, Хлебороб, Бачевск, Юнаковка, Кружок, Бунякино и Бруски.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения близ Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска однажды безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки.

В Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор длится четыре. Ситуация контролируется.

Враг не оставляет попытки прорвать оборону украинских войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки захватчики восемь раз пытались потеснить украинские подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска шесть раз пытались выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики единожды атаковали украинские подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времевском направлении отражены два штурмовых действия врага в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении захватчики единожды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.