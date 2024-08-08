Україна контролює газову станцію біля Суджі - WP

У Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа.﻿ З посиланням на Washington Post, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцію на територію Росії.

Цікаво і те, що нещодавно Україна отримала від США дозвіл на нанесення ударів по російських військах у деяких точках на кордоні. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це питання, сказав, що Вашингтон намагається зв'язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.

Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад. За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько п'яти миль (близько 8 км - ред.) від кордону з Росією.

На фоні цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

Вчора у коментарі РБК-Україна в "Оператор ГТС України" підтвердили, що транспортування газу до Європи відбувається у штатному режимі. Адже станція є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, та єдиною точкою, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських країн. Сама станція знаходиться у 7 кілометрах від міста Суджа.