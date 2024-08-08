Украина контролирует газовую станцию возле Суджи - WP

В Курской области уже третий день продолжаются бои. Россияне заявляют, что украинские силы заняли несколько пограничных деревень и часть города Суджа.﻿ Со ссылкой на Washington Post, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Несмотря на все заявления россиян, официально информацию о захвате территорий Украиной пока подтвердить не удалось. Отмечается, что это может быть самой крупной наземной операцией на территорию России.

Интересно и то, что недавно Украина получила от США разрешение на нанесение ударов по российским войскам в некоторых точках на границе. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить этот вопрос, сказал, что Вашингтон пытается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об операции и ее целях.

В то же время, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в комментарии Washington Post, что Вашингтон до сих пор не критиковал Украину за трансграничное нападение. По его словам, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию на расстоянии около пяти миль (около 8 км – ред.) от границы с Россией.

На фоне этих заявлений Россия ужесточила охрану вокруг Курской атомной электростанции.

Вчера в комментарии РБК-Украина в "Операторе ГТС Украины" подтвердили, что транспортировка газа в Европу происходит в штатном режиме. Ведь станция является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину и единственной точкой, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки в европейские страны. Сама станция находится в 7 километрах от города Суджа.