ОАЕ заборонили захід у порти танкерам "тіньового флоту" РФ

ОАЕ заборонили захід до портів для "тіньового флоту" Росії, куди входять танкери під прапором африканської країни Есватіні, яка не має виходу до моря.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід у свої порти суднам під прапором африканської держави Есватіні (колишній Свазіленд), аби дистанціюватися від "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

В повідомленні додають, що раніше ОАЕ заборонили захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, що ходять під обома прапорами, перевозили російську нафту в обхід санкцій.

У 2023 році не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні. 2024 року з'явилося відразу 26 суден під прапором цієї невеликої країни, розташованої на півдні Африки, що навіть не має виходу до моря.

Зазначається, що більшість із цих суден — танкери. Щодо 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать. Водночас є докази, що частина танкерів під прапором Есватіні перевозила нафту, видобуту в Росії та Ірані.