ОАЭ запретили заход в порты танкерам "теневого флота" РФ

ОАЭ запретили заход в порты для "теневого флота" России, куда входят танкеры под флагом африканской страны Эсватини, которая не имеет выхода к морю.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Объединенные Арабские Эмираты запретили заход в свои порты судам под флагом африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд), чтобы дистанцироваться от "теневого флота", перевозящего российскую нефть.

В сообщении добавляют, что ранее ОАЭ запретили заход в порты танкерам под флагом Камеруна. Танкеры, ходящие под обоими флагами, перевозили российскую нефть в обход санкций.

В 2023 году не было ни одного судна, которое бы ходило под флагом Эсватини. В 2024 году появилось сразу 26 судов под флагом этой небольшой страны, расположенной на юге Африки, даже не имеющей выхода к морю.

Отмечается, что большинство из этих судов - танкеры. По 16 судам нет точных данных, кому они принадлежат. В то же время есть доказательства, что часть танкеров под флагом Эсватини перевозила нефть, добытую в России и Иране.