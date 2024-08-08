Галущенко озвучив мету фейків про аварію на Південноукраїнській АЕС

Метою фейків про аварію на Південноукраїнській АЕС є дискредитація атомної енергетики, яка наразі є одним з основних джерел забезпечення країни електроенергією.﻿ Про це під час брифінгу у Миколаєві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє Укрінформ.

«Подія, яка сталася на Південноукраїнській АЕС і яку спочатку російські джерела, а потім і наші деякі експерти назвали аварією, за шкалою від 1 до 7 обліковується як нуль, тобто не підпадає під визначення. Це маніпуляція. І робиться вона задля дискредитації атомної енергетики. Бо сьогодні завдяки їй ми живемо 11 день без відключень» , - сказав Галущенко.

За його словами, інформація про те, що на ПУ АЕС нібито згоріли силові трансформатори, теж є відвертою брехнею. Бо фахівці знають: якби це сталося, то АЕС не змогла б видавати електроенергію.