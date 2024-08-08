Галущенко озвучив мету фейків про аварію на Південноукраїнській АЕС
Метою фейків про аварію на Південноукраїнській АЕС є дискредитація атомної енергетики, яка наразі є одним з основних джерел забезпечення країни електроенергією. Про це під час брифінгу у Миколаєві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє Укрінформ.
«Подія, яка сталася на Південноукраїнській АЕС і яку спочатку російські джерела, а потім і наші деякі експерти назвали аварією, за шкалою від 1 до 7 обліковується як нуль, тобто не підпадає під визначення. Це маніпуляція. І робиться вона задля дискредитації атомної енергетики. Бо сьогодні завдяки їй ми живемо 11 день без відключень», - сказав Галущенко.
За його словами, інформація про те, що на ПУ АЕС нібито згоріли силові трансформатори, теж є відвертою брехнею. Бо фахівці знають: якби це сталося, то АЕС не змогла б видавати електроенергію.
«Вважаю, що цій ситуації надали політичного забарвлення. Навіщо? Компетентні органи будуть розбиратися. Бо таких експлуатаційних подій на об’єктах енергетики відбувається дуже багато. Це техніка, вона ламається. Але ми не називаємо місце, де це стається, щоб не підсвічувати об’єкт. Бо тоді ми даємо росіянам посил, що у нас є якесь слабке місце, куди варто завдати удару», - резюмував міністр.