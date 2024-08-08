Галущенко озвучил цель фейков об аварии на Южноукраинской АЭС

Целью фейков об аварии на Южноукраинской АЭС является дискредитация атомной энергетики, которая является одним из основных источников обеспечения страны электроэнергией. Об этом во время брифинга в Николаеве сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

«Событие, которое произошло на Южноукраинской АЭС и которое сначала российские источники, а затем и наши некоторые эксперты назвали аварией, по шкале от 1 до 7 учитывается как ноль, то есть не подпадает под определение. Это манипуляция. И делается она для дискредитации атомной энергетики. Поскольку сегодня благодаря ей мы живем 11 день без отключений» , - сказал Галущенко.

По его словам, информация о том, что на ПУ АЭС якобы сгорели силовые трансформаторы, тоже откровенная ложь. Потому что специалисты знают: если бы это произошло, АЭС не смогла бы выдавать электроэнергию.