В Україні на 20% може подорожчати хліб
Пекарі допускають перебої з хлібом і що він скоро зросте в ціні на 20% через зростання цін на борошно та інші компоненти. З посиланням на businessua.com, повідомляє Економічна правда.
За його оцінками президента Всеукраїнської асоціації пекарів і директора компанії "Київ Хліб" Юрія Дученка, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.
"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", – зазначив він.
Дученко додає, що якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі.
"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", – розповів Дученко в коментарі Мінфіну.