В Україні на 20% може подорожчати хліб

Пекарі допускають перебої з хлібом і що він скоро зросте в ціні на 20% через зростання цін на борошно та інші компоненти.﻿ З посиланням на businessua.com, повідомляє Економічна правда.

За його оцінками президента Всеукраїнської асоціації пекарів і директора компанії "Київ Хліб" Юрія Дученка, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну" , – зазначив він.

Дученко додає, що якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі.