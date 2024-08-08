В Украине на 20% может подорожать хлеб

Пекари допускают перебои с хлебом и что он скоро вырастет в цене на 20% из-за роста цен на муку и другие компоненты.﻿ Со ссылкой на businessua.com, сообщает Экономическая правда.

По его оценкам президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директора компании "Киев Хлеб" Юрия Дученко, цены на хлеб в Украине нужно повысить на 15-20%.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену" , – отметил он.

Дученко добавляет, что если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысячи.