В Украине на 20% может подорожать хлеб
Пекари допускают перебои с хлебом и что он скоро вырастет в цене на 20% из-за роста цен на муку и другие компоненты. Со ссылкой на businessua.com, сообщает Экономическая правда.
По его оценкам президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директора компании "Киев Хлеб" Юрия Дученко, цены на хлеб в Украине нужно повысить на 15-20%.
"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", – отметил он.
Дученко добавляет, что если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысячи.
"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Мука в себестоимости хлеба - это примерно 40%. Остальное сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т.д.", – рассказал Дученко в комментарии Минфину.