Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі"

На тлі прориву російського кордону у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі".﻿﻿ З посиланням на соцмережі Сирського, повідомляє Українська правда.

Головком повідомив, що "працює у вихідному районі". Більше деталей не вказав. Вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.