Сырский сообщил, что работает "в выходном районе"
На фоне прорыва российской границы в Курской области главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал фото "в исходном районе". Со ссылкой на соцсети Сырского, сообщает Украинская правда.
Главком сообщил, что "работает в выходном районе". Больше деталей не указал. Исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений при наступлении.
5 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Сырский уже несколько дней работает в зоне боевых действий.