РФ майже перестала використовувати підводні човни як окремий вид озброєння - ВМС

Російські окупанти поки що можуть використовувати тільки підводні човни як ракетоносії в Чорному морі. Востаннє вони були задіяні близько двох тижнів тому під час масованого обстрілу України.﻿ Про це заявив представник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Атака була востаннє, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати за датами. Може, два тижні тому… Перед тим був удар по Миколаївській області, як окремий вид. Там результат був нульовий» , — зазначив речник ВМС.

За словами Плетенчука, підводні човни, як окремий вид озброєння, російські військові вже практично не застосовують.

Він також додав, що підводні човни Росія переважно використовує під час комбінованих атак для того, щоб навантажити українські підрозділи ППО.

«Загалом, звичайно, ефективність їхніх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об'єктивних причин» , — підсумував він.

6 серпня Плетенчук заявив, що в акваторії Чорного моря перебуває один російський підводний човен, який є носієм крилатих ракет.

3 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали ударів по підводному човну Ростов-на-Дону і ЗРК С-400 росіян у тимчасово окупованому Криму. Видання Forbes назвало це «ганебною втратою РФ».