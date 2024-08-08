РФ почти перестала использовать подлодки как отдельный вид вооружения - ВМС

Российские оккупанты пока могут использовать только подлодки как ракетоносители в Черном море. В последний раз они были задействованы около двух недель назад во время массированного обстрела Украины. Об этом заявил представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. М ﻿ ожет, две недели назад… Перед тем был удар по Николаевской области, как отдельный вид. Там результат был нулевой» , — отметил спикер ВМС.

По словам Плетенчука, подводные лодки, как отдельный вид вооружения, российские военные уже практически не применяют.

Он также добавил, что подводные лодки Россия преимущественно использует во время комбинированных атак для того, чтобы нагрузить украинские подразделения ПВО.

«В целом, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам» , — подытожил он.

6 августа Плетенчук заявил, что в акватории Черного моря находится одна российская подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет.

3 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке Ростов-на-Дону и ЗРК С-400 россиян во временно оккупированном Крыму. Издание Forbes назвало это «позорной потерей РФ».