ЄС слідом за Україною закликав Мексику заарештувати Путіна

Європейський Союз закликав Мексику заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.﻿ Про це в коментарі Euractiv заявив речник Єврокомісії Петер Стано, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Мексика є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС - ред.) з 2005 року, з юридичними зобов'язаннями, що випливають із цього. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МУС" , - зазначив Стано.

Він нагадав, що Мексика взяла участь у саміті миру у Швейцарії, на якому було досягнуто консенсусу з приводу необхідності припинення війни Росією. При цьому Мексика в ході великої кількості голосувань ООН разом з іншими країнами засудила агресію РФ і закликала припинити її.

Але, за словами Стано, "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, стало відомо, що Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Після цього посольство України в Мексиці закликало мексиканську владу заарештувати главу Кремля, якщо він туди приїде, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Зазначимо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.