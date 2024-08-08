ЕС вслед за Украиной призвал Мексику арестовать Путина

Европейский Союз призвал Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.﻿ Об этом в комментарии Euractiv заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Мексика является государством-участником Международного уголовного суда (МУС - ред.) с 2005 года, с вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МУС" , - отметил Стано.

Он напомнил, что Мексика приняла участие в саммите мира в Швейцарии, на котором был достигнут консенсус по поводу необходимости прекращения войны Россией. При этом Мексика в ходе большого количества голосований в ООН вместе с другими странами осудила агрессию РФ и призвала прекратить ее.

Но, по словам Стано, "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии со своими собственными интересами".

Напомним, вчера, 7 августа, стало известно, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

После этого посольство Украины в Мексике призвало мексиканские власти арестовать главу Кремля, если он туда приедет, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Отметим, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участниках Римского статута.