The Telegraph назвав три ключові цілі наступу в Курській області для України

Попри те, що Київ офіційно не підтвердив свою діяльність на території Курської області, бої там свідчать про три основні цілі України.﻿ З посиланням на The Telegraph, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазначається, що за менше ніж дві доби боїв у Курській області Росія втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території. Також там в полон нібито українськими силами було захоплено десятки росіян.

Попри те, що в Україні офіційно все ще не коментують ситуацію у Курській області, як пише The Telegraph бої там свідчать про три ключові цілі України.

Перша - це відволікання російських сил від наступальних операцій в Донецькій області. Адже протягом останнього тижня на даному напрямку Росія мала там значні просування та наблизилась до села Нью-Йорк. Через те, що Росія наразі не має успіхів на Харківському напрямку то окупанти могли перенаправити ще більше призовників до Донецька в найближчі тижні. Курська наступальна операція ускладнює цей процес.

Друга - сіяти ворожнечу всередині Росії. З початку 2023 року Росія відновила незначні наступальні дії в Україні, саме тому нібито проукраїнські російські партизани періодично здійснювали вторгнення на російську територію та на короткий час зайняли кілька прикордонних населених пунктів у Бєлгороді. У березні 2024 року ці операції поширилися на Курськ. Такі дії мали на меті зруйнувати дедалі крихкіше відчуття безпеки в Росії і показати російській громадськості, що війна може прийти і до них.

Третя - просування угоди про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Витоки інформації свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський нібито обмірковував окупацію російських сіл як засіб впливу на Москву. Зокрема, обговорюється питання обміну земельних ділянок між Харковом і Курськом. Хоча неясно, чи зможе Україна утримати села в Курській області, наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж зруйнувати російські укріплення на сході України.

Видая вважає, що наступ на Курськ показує, що Росія не винесла уроків з блискавичного захоплення Ростова "вагнерівцями" під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не дала жодної значущої відповіді на Курський наступ.

Нагадаємо, вже третій день у Курській області тривають бої. За заявами російської влади - нібито українські війська прорвали кордон та захопили низку населених пунктів в регіоні. У Курській області оголошено режим надзвичайної ситуації.

На бої у Курській області згодом відреагував російський диктатор Володимир Путін - він доручив виплачувати по 10 тисяч рублів (116 доларів) тим жителям Курської області.

Також у ЗМІ почала ширитись інформація щодо того, що Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію неподалік від міста Суджа.