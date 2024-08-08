The Telegraph назвал три ключевые цели наступления в Курской области для Украины

Несмотря на то, что Киев официально не подтвердил свою деятельность на территории Курской области, бои там свидетельствуют о трех основных целях Украины.﻿ Со ссылкой на The Telegraph, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Отмечается, что за менее двух суток боев в Курской области Россия потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Также там в плен якобы украинскими силами были захвачены десятки россиян.

Несмотря на то, что в Украине официально все еще не комментируют ситуацию в Курской области, как пишет The Telegraph, бои там свидетельствуют о трех ключевых целях Украины.

Первая – это отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецкой области. Ведь в последнюю неделю на данном направлении Россия имела там значительные продвижения и приблизилась к поселку Нью-Йорк. Из-за того, что Россия пока не имеет успехов на Харьковском направлении, оккупанты могли перенаправить еще больше призывников в Донецк в ближайшие недели. Курская наступательная операция усложняет этот процесс.

Вторая – сеять рознь внутри России. С начала 2023 года Россия возобновила незначительные наступательные действия в Украине, поэтому якобы проукраинские российские партизаны периодически осуществляли вторжение на российскую территорию и на короткое время заняли несколько приграничных населенных пунктов в Белгороде. В марте 2024 года эти операции распространились на Курск. Такие действия преследовали цель разрушить все более хрупкое чувство безопасности в России и показать российской общественности, что война может прийти и к ним.

Третья – продвижение соглашения об обмене территориями во время предстоящих переговоров. Утечки информации свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обдумывал оккупацию российских сел как средство влияния на Москву. В частности, обсуждается вопрос обмена земельных участков между Харьковом и Курском. Хотя неясно, сможет ли Украина удержать села в Курской области, наступление показало, что прорваться на российскую территорию легче, чем разрушить российские укрепления на востоке Украины.

Издание считает, что наступление на Курск показывает, что Россия не извлекла уроков по молниеносному захвату Ростова "вагнеровцами" во время мятежа в июне 2023 года. Кроме предполагаемых угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия, Россия не дала никакого значимого ответа на Курское наступление.

Напомним, уже третий день в Курской области продолжаются бои. По заявлениям российских властей – якобы украинские войска прорвали границу и захватили ряд населенных пунктов в регионе. В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На бои в Курской области со временем отреагировал российский диктатор Владимир Путин – он поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области.

Также в СМИ начала распространяться информация о том, что Украина взяла под контроль газоизмерительную станцию недалеко от города Суджа.