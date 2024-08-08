Україна працює із країнами НАТО над спільним захистом неба

Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети і дрони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що провів нараду з чиновниками з Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, військовими, Головним управлінням розвідки та чиновниками Офісу президента. Головною темою обговорень стала взаємодія з країнами НАТО, зокрема із сусідами в регіоні, які є частиною Альянсу.

Він наголосив, що разом із країнами-сусідами з НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та всієї Європи. Зеленський підкреслив, що в цьому питанні необхідні практичні кроки.

«Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів — ми працюємо над реалізацією» , — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Варшава розглядає пропозицію збивати на території західних областей України російські ракети, які прямують у бік Польщі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив свою незгоду з пропозицією, щоб Польща використовувала свої системи ППО для збивання російських ракет над територією України.