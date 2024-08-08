Украина работает со странами НАТО над общей защитой неба

Украина работает над тем, чтобы страны-соседи, которые являются членами НАТО, помогали ей сбивать российские ракеты и дроны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, сообщает Новое время.

Он уточнил, что провел совещание с чиновниками из Министерства иностранных дел, Министерства обороны, военными, Главным управлением разведки и чиновниками Офиса президента. Главной темой обсуждений стало взаимодействие со странами НАТО, в том числе с соседями в регионе, которые являются частью Альянса.

Он отметил, что вместе со странами-соседями из НАТО можно добавить больше безопасности и стабильности для региона и всей Европы. Зеленский подчеркнул, что в этом вопросе необходимы практическиешаги.

«Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов — мы работаем над реализацией» , — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Варшава рассматривает предложение сбивать на территории западных областей Украины российские ракеты, которые направляются в сторону Польши.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свое несогласие с предложением, чтобы Польша использовала свои системы ПВО для сбивания российских ракет над территорией Украины.